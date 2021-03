Microsoft e Bethesda | a chi dobbiamo questa leggendaria unione? L' analista Michael Pachter alza la mano | Merito mio!

(Di domenica 28 marzo 2021) L'acquisizione di Zenimax eda parte diè stata una delle notizie videoludiche più importanti del 2020, se non dell'ultimo decennio. Ma come è nato questo affare? Chi ha fatto partire le pratiche di acquisizione? Chi si è presentato degli uffici dell'altro per discutere dimossa finanziaria? Ebbene, ilpotrebbe essere dell'ultima persona che mai sospettereste: il notodi Wedbush Securities,! Leggi altro...

Recentemente, in un video pubblicato sul canale YouTube SIFTD Games, al minuto 5:53 Pachter ha rivelato alcuni interessanti retroscena riguardanti l' acquisizione dida parte di. ...V oci recenti sostengono chestarebbe cercando di aggiungere nuovi titoli Square Enix ad Xbox Game Pass Il valore e l'... in particolare con i venti giochiche si sono uniti al ...L'acquisizione di Zenimax e Bethesda da parte di Microsoft è stata una delle notizie videoludiche più importanti del 2020, se non dell'ultimo decennio. Ma come è nato questo affare? Chi ha fatto ...In un recente video pubblicato su YouTube, un noto analista ha spiegato che è merito suo se Bethesda è stata acquisita da Microsoft.