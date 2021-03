Michelle Hunziker posta un video su IG “Il mio cervello parte per lidi sconosciuti” (Di domenica 28 marzo 2021) La showgirl svizzera, Michelle Hunziker, con la sua ironia, ha postato un video sui social. Ma di cosa si tratta? Scopriamo insieme. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michelle Hunziker (@therealhunzigram) Presentatrice, attrice perla tv e teatro, la bellissima e biondissima showgirl svizzera, Michelle Hunziker, solo qualche ora fa, ha pubblicato un video che fa molto ridere. Anche lei non ne può più di questo momento molto difficile che anche noi stiamo vivendo: proprio su Instagram ha voluto mostrare cosa le piacerebbe fare invece di lavorare. LEGGI ANCHE—>ANNA TATANGELO MOSTRA IL SUO FISICO PERFETTO SU IG. I FAN: “TI STIAMO ... Leggi su formatonews (Di domenica 28 marzo 2021) La showgirl svizzera,, con la sua ironia, hato unsui social. Ma di cosa si tratta? Scopriamo insieme. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@therealhunzigram) Presentatrice, attrice perla tv e teatro, la bellissima e biondissima showgirl svizzera,, solo qualche ora fa, ha pubblicato unche fa molto ridere. Anche lei non ne può più di questo momento molto difficile che anche noi stiamo vivendo: proprio su Instagram ha voluto mostrare cosa le piacerebbe fare invece di lavorare. LEGGI ANCHE—>ANNA TATANGELO MOSTRA IL SUO FISICO PERFETTO SU IG. I FAN: “TI STIAMO ...

Advertising

zazoomblog : Gerry Scotti il racconto su Michelle Hunziker spiazza: “Invece di andare in ospedale” - #Gerry #Scotti #racconto… - infoitcultura : Verissimo, Gerry Scotti e Michelle Hunziker: “La nostra amicizia? Vera e sincera” - Ultron65 : RT @tempoweb: #Verissimo, Gerry #Scotti si sfoga sul #Covid: 'Situazione imbarazzante, senza pubblico niente normalità' #televisione #coron… - marxbbr : michelle hunziker menzionata per sbaglio - AgenziaOpinione : CANALE 5 – “ STRISCIA LA NOTIZIA “ * « RECORD PER L’ULTIMA PUNTATA DELLA COPPIA SCOTTI – MANZINI, DA LUNEDÌ 29 MARZ… -