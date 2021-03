METEO Italia. Esplode il primo caldo in settimana, ma a Pasqua cambia tutto (Di domenica 28 marzo 2021) METEO SINO AL 3 APRILE 2021, ANALISI E PREVISIONE La coda di un modesto fronte atlantico ha lambito l’Italia, con qualche effetto limitato al Centro-Nord. Ora il METEO si va stabilizzando e la struttura anticiclonica ritrova linfa vitale, rafforzandosi non solo sul Mediterraneo ma anche su gran parte dell’Europa Centro-Meridionale. Le temperature sono attese in salita, con clima decisamente primaverile. Il campo anticiclonico verrà supportato da correnti calde d’estrazione nord-africana, che affluiranno anche sul Mediterraneo Centrale e sull’Italia. Oltre al METEO stabile, le temperature saliranno su valori ben superiori alla norma, addirittura tipici del mese di maggio entro metà settimana quando si raggiungeranno punte localmente superiori ai 25 gradi. Scenario ... Leggi su meteogiornale (Di domenica 28 marzo 2021)SINO AL 3 APRILE 2021, ANALISI E PREVISIONE La coda di un modesto fronte atlantico ha lambito l’, con qualche effetto limitato al Centro-Nord. Ora ilsi va stabilizzando e la struttura anticiclonica ritrova linfa vitale, rafforzandosi non solo sul Mediterraneo ma anche su gran parte dell’Europa Centro-Meridionale. Le temperature sono attese in salita, con clima decisamente primaverile. Il campo anticiclonico verrà supportato da correnti calde d’estrazione nord-africana, che affluiranno anche sul Mediterraneo Centrale e sull’. Oltre alstabile, le temperature saliranno su valori ben superiori alla norma, addirittura tipici del mese di maggio entro metàquando si raggiungeranno punte localmente superiori ai 25 gradi. Scenario ...

Advertising

3BMeteo : #Terremoto nel cuore dell'Adriatico - 3BMeteo : Dati rivisti: 5.6 nel cuore dell'Adriatico ad una profondità di soli 5km: ?? - firenzemeteoit : Mappe #meteo #precipitazioni previste per oggi (28-03-2021) in #Italia. Modello utilizzato: #GFS. Altre #mappe… - Allerta_Meteo : Si ricorda il Bollettino di criticità Allerta Meteo in #Italia per oggi 28/03/2021 diramato dal @DPCgov ieri 27/03/… - zazoomblog : Previsioni meteo 28 marzo: Primavera piena sull’Italia - #Previsioni #meteo #marzo: #Primavera… -