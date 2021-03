Messa in Tv oggi domenica 28 marzo 2021: orari, canale e diretta streaming (Video) (Di domenica 28 marzo 2021) Dove guardare la Messa in Tv oggi? Per tutti i fedeli che desiderano seguire la Messa in televisione, riportiamo il programma completo della giornata con tutte le funzioni religiose in calendario per domenica 28 marzo 2021. Messa in tv domenica 28 marzo: orario e canale Alle ore 10.55 su Rai 1 sarà possibile seguire la Santa Messa celebrata da Papa Francesco nella Basilica di San Pietro. Alle 12.00 su Rai 1 sarà possibile seguire l’Angelus di Papa Francesco da Piazza San Pietro. Per tutti i telespettatori che desiderano seguire la Messa online tramite Video player ricordiamo la possibilità di sintonizzarsi su RaiPlay.it per guardare la Santa ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 28 marzo 2021) Dove guardare lain Tv? Per tutti i fedeli che desiderano seguire lain televisione, riportiamo il programma completo della giornata con tutte le funzioni religiose in calendario per28in tv28o eAlle ore 10.55 su Rai 1 sarà possibile seguire la Santacelebrata da Papa Francesco nella Basilica di San Pietro. Alle 12.00 su Rai 1 sarà possibile seguire l’Angelus di Papa Francesco da Piazza San Pietro. Per tutti i telespettatori che desiderano seguire laonline tramiteplayer ricordiamo la possibilità di sintonizzarsi su RaiPlay.it per guardare la Santa ...

