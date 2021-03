Mertens, il Napoli tira un sospiro di sollievo. Infortunio alla spalla di lieve entità (Di domenica 28 marzo 2021) Mertens, l’Infortunio alla spalla non è grave Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, non desterebbero preoccupazioni le condizione di Dries Mertens. L’attaccante azzurro … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di domenica 28 marzo 2021), l’spnon è grave Secondo quanto riportato dredazione di Sky Sport, non desterebbero preoccupazioni le condizione di Dries. L’attaccante azzurro … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

