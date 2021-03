Mercedes EQS - Tutti i segreti del design alla vigilia della presentazione

(Di domenica 28 marzo 2021) L'appuntamento con il debutto di uno dei modelli più strategici nell'intera storiaè ormai dietro l'angolo: la EQS, ammiraglia elettrica che inaugura la nuova piattaforma modulare dedicata per i modelli a zero emissioni di fascia alta, verrà mostrata al mondo nelle prossime settimane. E la macchinacomunicazione, in piena attività, ha rilasciato nuovi dettagli sul suo conto, permettendoci di fare luce sul tema del. Proporzioni nuove. Stilizzata a partire dal foglio bianco proprio in virtù del ricorso a una piattaforma sviluppata ad hoc, la EQS mostra già nelle proporzioni la sua radicale alterità rispetto alle elettriche derivate da altri modelli di grande serie (ultima in ordine di tempo la EQA, che è sostanzialmente la sorella a batteriaGLA e che ne condivide la ...

L'appuntamento con il debutto di uno dei modelli più strategici nell'intera storia dellaè ormai dietro l'angolo: la, ammiraglia elettrica che inaugura la nuova piattaforma modulare dedicata per i modelli a zero emissioni di fascia alta, verrà mostrata al mondo nelle ...Laquindi partirà con un notevole vantaggio sulla concorrenza, per qualità delle sue celle e per capacità della batteria, per ora però ci dobbiamo accontentare di vederla in foto rubate ...Mercedes-Benz ha superato se stessa sulla sua prossima berlina elettrica. L’ammiraglia EQS mostra il suo interno super tech. Si nota subito l’enorme display di infotainment MBUX Hyperscreen che abbrac ...Chiamata da chi inventò l'auto e produce la regina delle berline, a essere pietra miliare per le auto elettriche da viaggio. Ecco tutti gli elementi di design di Mercedes EQS, che sarà in strada tra p ...