Mercedes e Aston Martin soffrono le nuove regole

Oggi domenica 28 marzo 2021 è cominciato ufficialmente il Mondiale di Formula Uno che si corre in Bahrain, più precisamente sul circuito di Sakhir. Alcune scuderie hanno ottenuto punteggi migliori di altre e questo è dovuto anche alla struttura delle vetture che riguardano l'aerodinamicità delle macchine.

Mercedes e Aston Martin, qual è il problema?

Il problema delle due scuderie sembra proprio avere a che fare con la struttura della vettura che non si sposa perfettamente con le nuove regole della F1. Le nuove norme prevedono infatti un taglio sul fondo, la riduzione della larghezza delle alette delle brake duct posteriori e le paratie verticali più corte. Tutto ciò avrebbe penalizzato le prestazioni in pista.

