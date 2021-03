Melli | debutto rinviato Zion il fenomeno schiaccia Dallas

(Di domenica 28 marzo 2021) 'Leggo la difesa: se vedo spazio per attaccare il ferro lo faccio, altrimenti passo il pallone sapendo di avere attorno formidabili tiratori - dice Williamson, oltre 30 punti in tre delle ultime ...

Advertising

RaiSport : ?? #Nba: #Gallinari vince il derby con #Mannion, #Lakers tornano al successo I due #azzurri si ritrovano da avversar… -

Ultime Notizie dalla rete : Melli debutto

La Gazzetta dello Sport

'È un giocatore di talento e abituato ai momenti difficili: pensiamo possa darci una mano' dice il coach dei Mavs di, rimasto in panchina a guardare Zion Williamson, quello con cui la dirigenza ......suoin maglia Mavericks potrebbe a questo punto avvenire da pericoloso ex , nella gara che Dallas va a disputare sabato notte proprio a New Orleans , contro la sua ex squadra. Intanto...Con 44 punti del Barba Brooklyn piega Detroit. Tornano i vincere i Lakers e Boston fa il colpo a Milwaukee, a New Orleans trionfo Nuggets ...Il g.m. Donnie Nelson e coach Carlisle accolgono l’azzurro: “Lungo versatile, lotterà per i minuti da riserva” ...