Medici Senza Frontiere | 50 anni di umanità Le foto

(Di domenica 28 marzo 2021) Il 22 dicembre 1971 un gruppo di medici e giornalisti ha fondato quella che nel tempo è diventata una delle organizzazioni medico-umanitarie più importanti al mondo: Medici Senza Frontiere. Cinquanta anni dopo, in oltre 80 Paesi si muovono circa 65mila operatori umanitari Msf impegnati a portare cure mediche e aiuto incondizionato nelle emergenze. Soprattutto in quelle più spesso dimenticate. Dal genocidio in Ruanda, allo Tsunami in Indonesia, il terremoto ad Haiti, ma anche le guerre in Afghanistan, Siria e Yemen, l’epidemia di Ebola, le rotte globali della migrazione, le tante crisi permanenti dove migliaia di persone non hanno accesso alle cure.