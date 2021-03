Max Pezzali | chi è l’ex moglie Martina Marinucci e madre di Hilo

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 28 marzo 2021), di Maxche stasera presenterà il nuovo libro “Max 90” durante la trasmissione condotta da Fabio Fazio “Che Tempo Che Fa” su Raitre dalle 20:30. Il matrimonio tra Maxsi è celebrato nel 2005 ed è andato avanti per otto anni. Dall’unione tra il cantante e la donna è arrivato il figlionel 2008. La relazione termina nel 2013 e i due annunciano sui social l’addio. Grazieper questi anni straordinari, per le emozioni, per. Grazie per avermi reso una persona migliore. Buona strada Marty La Martinucci aveva risposto così almarito: Grazie a te, per questi 13 anni di rock’n’roll… Ti voglio ...