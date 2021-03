Matteo Renzi ospite al Gran Premio del Bahrain: nuovi attacchi al leader di Iv (Di domenica 28 marzo 2021) Le inquadrature della diretta del Gran Premio del Bahrain hanno catturato il senatore toscano. Ancora una volta all’estero in terra araba. Dopo i suoi viaggi in Arabia Saudita e a Dubai, negli Emirati Arabi, Matteo Renzi è volato in Bahrain per assistere alla tappa del campionato della Formula 1. Immediata è partita la gogna mediatica su Twitter e Facebook. Tutti a chiedersi come l’ex premier perché sia volato in Bahrain e tante altre domande pretestuose. Permettete di essere franchi. Che si sia o meno estimatori del politico fiorentino, se Renzi è andato nel paddoch del Gp in Barhain avrà avuto le sue motivazioni. In Italia c’è zona rossa ma i decreti di Draghi non vietano di andare all’estero se ci sono delle motivazioni. Evidentemente se ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 28 marzo 2021) Le inquadrature della diretta deldelhanno catturato il senatore toscano. Ancora una volta all’estero in terra araba. Dopo i suoi viaggi in Arabia Saudita e a Dubai, negli Emirati Arabi,è volato inper assistere alla tappa del campionato della Formula 1. Immediata è partita la gogna mediatica su Twitter e Facebook. Tutti a chiedersi come l’ex premier perché sia volato ine tante altre domande pretestuose. Permettete di essere franchi. Che si sia o meno estimatori del politico fiorentino, seè andato nel paddoch del Gp in Barhain avrà avuto le sue motivazioni. In Italia c’è zona rossa ma i decreti di Draghi non vietano di andare all’estero se ci sono delle motivazioni. Evidentemente se ...

Mov5Stelle : La questione dei rapporti tra Matteo Renzi e Bin Salman evidenzia ancora una volta la necessità di approvare in tem… - repubblica : ?? Formula Uno, Matteo Renzi tra i paddock del Gran Premio in Bahrain. Polemica social: 'Noi in zona rossa e lui a d… - HuffPostItalia : Matteo Renzi in Bahrein per il Gp di Formula 1 - Italia_Notizie : Matteo Renzi in Bahrain, il video al Gran Premio di F1 - Lucy20215 : Se Matteo Renzi può decidere di stare nel paddock del BahrainGP (non un'esigenza/necessità) io vorrei poter uscire… -