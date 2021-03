Masters1000 Miami 2021: si ferma all’esordio l’avventura di Fabio Fognini. L’azzurro eliminato da Korda (Di domenica 28 marzo 2021) Esordio amaro per Fabio Fognini che deve arrendersi al secondo turno del Masters1000 di Miami a Sebastian Korda. Il giovane statunitense è riuscito a spuntarla sul tennista di Arma di Taggia con il punteggio di 1-6 6-4 6-2. Al prossimo turno per l’americano si troverà di fronte il russo Aslan Karatsev. L’azzurro, invece, si concentrerà su quella che sarà la stagione sul rosso, la più attesa e importante per lui. Avvio di partita estremamente intenso dell’italiano che in men che non si dica si trova avanti 3-0 con tanto di doppio break. Korda prova a reagire strappando il servizio alL’azzurro nel quarto game ma Fognini è solido e molto incisivo e restituisce subito il “favore” (4-1). Nel finale di un parziale dominato per lunghi tratti, ... Leggi su oasport (Di domenica 28 marzo 2021) Esordio amaro perche deve arrendersi al secondo turno deldia Sebastian. Il giovane statunitense è riuscito a spuntarla sul tennista di Arma di Taggia con il punteggio di 1-6 6-4 6-2. Al prossimo turno per l’americano si troverà di fronte il russo Aslan Karatsev., invece, si concentrerà su quella che sarà la stagione sul rosso, la più attesa e importante per lui. Avvio di partita estremamente intenso dell’italiano che in men che non si dica si trova avanti 3-0 con tanto di doppio break.prova a reagire strappando il servizio alnel quarto game maè solido e molto incisivo e restituisce subito il “favore” (4-1). Nel finale di un parziale dominato per lunghi tratti, ...

