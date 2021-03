Massimo Troisi diede la vita per Il postino. Così è morto dopo l'ultima scena - (Di domenica 28 marzo 2021) Erika Pomella Il postino è uno dei film cardine della filmografia di Massimo Troisi. L'attore accettò di proseguire il lavoro pur sapendo che questo lo avrebbe ucciso. E Così è stato Il postino - che andrà in onda questa sera alle 20.55 sul Canale 34 - è uno dei film più apprezzati della storia del cinema italiano e, senza dubbio, è uno dei più amati tra quelli della filmografia di Massimo Troisi. La pellicola, che è stata diretta da Michael Radford e Massimo Troisi, è tratta dal romanzo Il postino di Neruda, scritto dall'autore cileno Antonio Skármeta. La trasposizione cinematografica del romanzo fu fortemente voluta da Massimo Troisi, che ne acquistò ben presto i ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 28 marzo 2021) Erika Pomella Ilè uno dei film cardine della filmografia di. L'attore accettò di proseguire il lavoro pur sapendo che questo lo avrebbe ucciso. Eè stato Il- che andrà in onda questa sera alle 20.55 sul Canale 34 - è uno dei film più apprezzati della storia del cinema italiano e, senza dubbio, è uno dei più amati tra quelli della filmografia di. La pellicola, che è stata diretta da Michael Radford e, è tratta dal romanzo Ildi Neruda, scritto dall'autore cileno Antonio Skármeta. La trasposizione cinematografica del romanzo fu fortemente voluta da, che ne acquistò ben presto i ...

