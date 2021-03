Mario Mazzoleni, chi è l’ex consigliere di amministrazione di Aria Spa (Di domenica 28 marzo 2021) Mario Mazzoleni è un manager e docente di Economia e management all’Università degli Studi di Brescia. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui. Negli ultimi giorni il nome di Mario Mazzoleni è finito su tutti i giornali. Il manager e docente di Economia e management all’Università degli Studi di Brescia ha fatto L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di domenica 28 marzo 2021)è un manager e docente di Economia e management all’Università degli Studi di Brescia. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui. Negli ultimi giorni il nome diè finito su tutti i giornali. Il manager e docente di Economia e management all’Università degli Studi di Brescia ha fatto L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

SprintLombardia : Castellanzese-Gozzano Serie D: super Mario Chessa e capitan Colombo regalano la vetta a Mazzoleni, a Soda non basta… - FraLauricella : Questa sera alle otto e mezzo su #La7 #NonelArena di #giletti. spiti in studio, Mario Mazzoleni, ex Consigliere di… - fabiomaggi71 : RT @MELAsvigno: Un consigliere di Aria Spa rivela a TPI: “Quella di Fontana è solo un'operazione di facciata, il Cda era comunque in scaden… - ArioPuggioni : Il cda di Aria ha taciuto perché “Sentivamo il fiato sul collo di Bertolaso e Caparini, una pressione diventata mol… - vitcastagna : RT @GiulianaDaniel2: Un consigliere di Aria rivela: “#Fontana? Operazione di facciata' #CommisariatelaLombardia -