Marcelo in spiaggia a Valencia | violate le norme anti Covid? – FOTO

(Di domenica 28 marzo 2021)avrebbe violato leCoronavirus: ha fatto clamore lapubblicata su Instagram dal terzino del Real Madrid –Ha fatto molto discutere lapubblicata su Instagram da, che ritrae il terzino del Real Madrid in compagnia della famiglia su unadi. Secondo quanto riportato da Marca, il brasiliano avrebbe violato leCoronavirus vigenti attualmente in Spagna, che non prevedono la possibilità di spostarsi tra diverse città spagnole. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso daVieira Jr. (@twelve) Leggi su Calcionews24.com

