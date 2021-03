Mara Maionchi ha già fatto il vaccino dopo il Covid (Di domenica 28 marzo 2021) Ha già fatto il vicino Mara Maionchi, anche se ha avuto anche il Covid. Compie gli anni il 23 aprile, sta per compierne 80 e pensa che farà qualcosa al viso per restare in forma, cosa che non ha mai fatto. A Domenica In racconta del ricovero: “Sono stata abbastanza male perché poi è diventata polmonite bilaterale e mi hanno ricoverato e sono stata 13 giorni in ospedale per fortuna non ha girato male verso il quarto, quinto giorno e me la sono cavata con questa polmonite”. L’ossigeno la stordiva un po’ ma si rendeva conto soprattutto della preoccupazione dei suoi cari che non poteva sentire e avvisare delle sue condizioni. Anche suo marito ha avuto il Covid ma in forma ben più leggera, solo la febbre e dolore alle gambe durati un giorno. Lo stesso sua figlia maggiore, mentre lei è stata ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 28 marzo 2021) Ha giàil vicino, anche se ha avuto anche il. Compie gli anni il 23 aprile, sta per compierne 80 e pensa che farà qualcosa al viso per restare in forma, cosa che non ha mai. A Domenica In racconta del ricovero: “Sono stata abbastanza male perché poi è diventata polmonite bilaterale e mi hanno ricoverato e sono stata 13 giorni in ospedale per fortuna non ha girato male verso il quarto, quinto giorno e me la sono cavata con questa polmonite”. L’ossigeno la stordiva un po’ ma si rendeva conto soprattutto della preoccupazione dei suoi cari che non poteva sentire e avvisare delle sue condizioni. Anche suo marito ha avuto ilma in forma ben più leggera, solo la febbre e dolore alle gambe durati un giorno. Lo stesso sua figlia maggiore, mentre lei è stata ...

