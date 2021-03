Mara Maionchi e il marito Alberto Salerno: “Ho perdonato anche le corna” (Di domenica 28 marzo 2021) Discografica, giudice di talent, esperta di musica e amatissimo volto televisivo: Mara Maionchi è di certo ben nota al pubblico a casa. Dietro questa donna televisivamente così esilarante si nasconde però una storia molto articolata, fatta di molti momenti complicati. Uno di questi è di certo la malattia visto che ha combattuto contro il cancro al seno. Ma anche nella vita amorosa non sono mancati alti e bassi. La Maionchi è sposata da molti anni con Alberto Salerno, matrimonio dal quale sono sono le figlie Camilla e Giulia, che li hanno resi nonni di tre nipotine, che ha però affrontato e superato anche un tradimento. La Maionchi, qualche anno fa, ha infatti rivelato nel corso di un’intervista a Verissimo di essere stata tradita da suo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 28 marzo 2021) Discografica, giudice di talent, esperta di musica e amatissimo volto televisivo:è di certo ben nota al pubblico a casa. Dietro questa donna televisivamente così esilarante si nasconde però una storia molto articolata, fatta di molti momenti complicati. Uno di questi è di certo la malattia visto che ha combattuto contro il cancro al seno. Manella vita amorosa non sono mancati alti e bassi. Laè sposata da molti anni con, matrimonio dal quale sono sono le figlie Camilla e Giulia, che li hanno resi nonni di tre nipotine, che ha però affrontato e superatoun tradimento. La, qualche anno fa, ha infatti rivelato nel corso di un’intervista a Verissimo di essere stata tradita da suo ...

