Mara Carfagna | ottimista per quanto riguarda la prossima estate

(Di domenica 28 marzo 2021), la ministra per il Sud ha dichiarato di essere speranzosa per la situazione del Covid in estate. Il ministro per la coesione territoriale, guarda al futuro con molta speranza, proprio perché la campagna dei vaccini ha portato a vaccinare circa 250.000 persone al giorno.

' Penso che possiamo concederci un po' di ottimismo ',fa una previsione per questa estate a ' Live - Non è la d'Urso '. La ministra per il Sud e la coesione territoriale ' guarda al futuro con speranza ' e spiega perché. 'La campagna ...Nel corso della serata non mancherà il consueto spazio dedicato alla cronaca, all'attualità e alla politica con in studio la ministra. (Aggiornamento di Emanuela Longo) Domenica Live/ ...Mara Carfagna, la ministra per il Sud ha dichiarato di essere ottimista e speranzosa per la situazione del Covid in estate.In merito all’affermazione del ministro Mara Carfagna sulla impossibilità di realizzare il ponteper la scadenza temporale del PRRN al ...