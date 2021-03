Malesani | «Ho pochissimi amici nel mondo del calcio Quando esci dal giro tutti spariscono»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 28 marzo 2021) Specchio intervista Alberto. Dalsi è ritirato nel 2020. Ha allenato Chievo, Parma, Sassuolo e il Panathinaikos. Oggi è un produttore di vino. Ha una piccola azienda sulle colline della Franciacorta. Si chiama «la Giuva», dall’unione dei nomi delle figlie, Giulia e Valentina, che lavorano con lui.abbandonò il, di lui si disse che beveva troppo, in realtà si stava curando con il cortisone per un problema di salute. «Lasciamo stare quelle cose, sono passate. Adesso so qual è stato il mio vero errore. Ero arrivato molto in altoho deciso, per amore di Verona, di allenare l’Hellas. L’errore non fu solo la retrocessione di quell’anno, ma il fatto che nella vita non si deve mai tornare indietro. Me lo hanno detto diversi colleghi. Ho fatto una scelta sbagliata, avrei ...