Màkari: le anticipazioni della puntata in onda il 29 marzo (Di domenica 28 marzo 2021) Lunedì 29 marzo alle ore 21:25 andrà in onda su Rai Uno “Màkari”, la serie ambientata in Sicilia giunta alla sua quarta e ultima puntata Il 29 marzo nella prima serata di Rai Uno andrà in onda la quarta e ultima puntata di “Màkari”. La serie, basata sui libri di Gaetano Savatteri, ha riscosso molto successo con i suoi sei milioni di telespettatori per puntata e già si vocifera di una seconda stagione. Il successo della serie è dovuto a molti fattori. Tra questi: il cast di attori composto da Claudia Gioè, Ester Pantano e Domenico Centamore e la Sicilia scelta come luogo in cui ambientare la storia di Saverio Lamanna. Nella quarta puntata, Saverio Lamanna dovrà affrontare molte novità ... Leggi su 361magazine (Di domenica 28 marzo 2021) Lunedì 29alle ore 21:25 andrà insu Rai Uno “”, la serie ambientata in Sicilia giunta alla sua quarta e ultimaIl 29nella prima serata di Rai Uno andrà inla quarta e ultimadi “”. La serie, basata sui libri di Gaetano Savatteri, ha riscosso molto successo con i suoi sei milioni di telespettatori pere già si vocifera di una secstagione. Il successoserie è dovuto a molti fattori. Tra questi: il cast di attori composto da Claudia Gioè, Ester Pantano e Domenico Centamore e la Sicilia scelta come luogo in cui ambientare la storia di Saverio Lamanna. Nella quarta, Saverio Lamanna dovrà affrontare molte novità ...

Ultime Notizie dalla rete : Màkari anticipazioni Anticipazioni Màkari, lunedì ultima puntata. Coruzzi: 'È un punto di forza' Màkari, anticipazioni ultima puntata. Mauro Coruzzi: 'Si conferma il vero punto di forza di Rai 1' Platinette , nella sua rubrica La Tv che vedo , pubblicata sul settimanale DiPiù , ha commentato la ...

Claudio Gioè, dopo Màkari un programma in prima serata? 'Studiato per altro' E l'attore ospite nella puntata di oggi 27 marzo di Tv Talk ha fornito delle anticipazioni su Màkari , inoltre, rispondendo ad una domanda degli analisti sulla possibilità che oltre nelle fiction ...

