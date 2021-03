Maiorca presa d' assalto per Pasqua | è boom di turisti tedeschi

(Di domenica 28 marzo 2021) Sono migliaia iarrivati durante il fine settimana sull'isola di per trascorrere le vacanzeli . L'aumento di contagi da in e gli inviti delle autorità a non viaggiare non sono ...

Ultime Notizie dalla rete : Maiorca presa

Il Messaggero

Il 14 marzo il governo di Berlino ha tolto Maiorca e altre isole delle Baleari delle zone maggiormente a rischio per il coronavirus. Secondo quanto riportato da Ultimahora, l'aeroporto di Son Sant ...La decisione è stata presa in considerazione delle restrizioni ancora in vigore in Italia e in ... Civitavecchia e Palermo), Francia (Marsiglia) e Spagna (Barcellona e Palma di Maiorca). Costa Luminosa ...Sono migliaia i turisti tedeschi arrivati durante il fine settimana sull'isola di Maiorca per trascorrere le vacanze pasquali. L'aumento di contagi da Covid-19 in Germania e gli inviti ...