Maddalena Urbani e l'overdose, era la figlia del medico che scoprì la Sars (Di domenica 28 marzo 2021) Suo padre Carlo Urbani era un medico di fama internazionale e morì per la Sars, da lui stesso scoperta. Ora anche Maddalena Urbani non c'è più. Maddalena Urbani, lei è la ragazza trovata morta all'interno dell'appartamento di un suo conoscente. La giovane aveva quasi 21 anni, che avrebbe compiuto tra poco. La scoperta del suo L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

