Lutto nel giornalismo: morto all'improvviso Luigi Vaccari

Si è spento Luigi Vaccari, storica firma del Messaggero e punto di riferimento per tanti giornalisti che ne hanno raccolto il testimone. Luigi Vaccari, storica e prestigiosa firma del Messaggero, è morto a seguito di un infarto. Romano, classe 1935, aveva iniziato la sua carriera nel giornale della Capitale nel 1970

Ultime Notizie dalla rete : Lutto nel Nel Myanmar militari assetati di sangue: fuoco sul funerale di un attivista ucciso sabato Continua la scia di sangue in Myanmar dopo la giornata di ieri, una delle più violente dall'inizio della repressione. Le forze di sicurezza birmane hanno aperto il fuoco sulla folla in lutto al funerale di una delle 114 persone uccise sabato, il giorno più sanguinoso fino ad oggi, nelle proteste seguite al colpo di Stato militare del primo febbraio. Lo riferiscono testimoni citati ...

Lotito e Inzaghi per il rinnovo. I tifosi reclamano Pereira. Tanti i contratti in scadenza ... gara in cui la Lazio scenderà con il lutto al braccio in onore di Daniel Guerini . Sul fronte rinnovi Lotito valuta i giocatori in scadenza nel 2022 e programma un incontro con Simone Inzaghi . I ...

Lutto nel mondo del Prosecco trevigiano: morto a 59 anni Alvio Stramare TrevisoToday Sant’Angelo piange Alberto Moretti: se n’è andato a soli 50 anni Sant’Angelo Lodigiano in lutto per la morte repentina di Alberto Moretti, 50 anni appena compiuti, ultimo di quattro fratelli, parte di una famiglia molto conosciuta e stimata, per anni tra i ...

Addio ad Armando Corso, fondatore dello storico Coro Monte Cauriol GENOVA - Lutto nel mondo della musica popolare. A 91 anni è mancato Armando Corso, storico fondatore, direttore e armonizzatore del Coro Monte Cauriol. Poliedrico personaggio che aveva percorso una gr ...

