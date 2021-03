L'uovo di Pasqua di Chiara Ferragni: il prezzo e le sorprese che contiene (VIDEO) (Di domenica 28 marzo 2021) L'uovo di Pasqua di Chiara Ferragni è il più venduto nei supermercati: scopriamo il prezzo, le sorprese e a chi andranno gli introiti delle sue vendite. Chiara Ferragni ha firmato un uovo di Pasqua che in questo momento è il più venduto nei supermercati italiani ad un prezzo tra i 6 euro e i 21 euro (a seconda del peso delle versioni distribuite, in questa news ne parliamo dettagliatamente) e le tre sorprese che contiene: un pettinino, tatuaggi temporanei e adesivi. Il ricavato andrà in beneficenza ad un'associazione scelta dall'influencer. Pochi giorni fa Chiara Ferragni ha dato alla luce la sua secondogenita Vittoria, venerdì ... Leggi su movieplayer (Di domenica 28 marzo 2021) L'didiè il più venduto nei supermercati: scopriamo il, lee a chi andranno gli introiti delle sue vendite.ha firmato undiche in questo momento è il più venduto nei supermercati italiani ad untra i 6 euro e i 21 euro (a seconda del peso delle versioni distribuite, in questa news ne parliamo dettagliatamente) e le treche: un pettinino, tatuaggi temporanei e adesivi. Il ricavato andrà in beneficenza ad un'associazione scelta dall'influencer. Pochi giorni faha dato alla luce la sua secondogenita Vittoria, venerdì ...

Advertising

Greed125 : Se non apri l'uovo prima di pasqua sei un perdente - shallowmoods_ : 19 anni e ancora mi chiedo se quest'anno i miei mi prenderanno un uovo di Pasqua - RyukandLight : RT @martabelliti: Io a 25 anni con l’uovo di pasqua della kinder - odaswaifu : Ora che ho l'uovo di pasqua di Dragonball sono felice - elenaablake : tra klaus che fa il parmigiano, damon con l’uovo di pasqua e stefan con le auto non so più dove arriveremo -