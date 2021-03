Lukaku, tra Inter e Belgio il risultato non cambia: il gol è garantito e c’è un record (Di domenica 28 marzo 2021) Una vera e propria macchina da gol. Sono numeri da urlo quelli di Romelu Lukaku, attaccante che fa esultare l'Inter ma anche la propria Nazionale.Il centravanti belga, infatti, grazie alla rete realizzata con i Diavoli Rossi contro la Repubblica Ceca ha messo a segno una statistica notevole. Big Rom è arrivato a quota 36 reti nelle ultime 31 presenze con la casacca del Belgio. Lukaku ha messo il suo zampino in tutte e dieci le partite di qualificazione ai prossimi Mondiali ed Europei. Come riportato dal portale di statistiche Opta, il centravanti ora in Nazionale ha segnato 59 gol al pari di David Villa.caption id="attachment 1113561" align="alignnone" width="594" (Getty Images)/captionembedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/OptaJoe/status/1375918572455743495" ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di domenica 28 marzo 2021) Una vera e propria macchina da gol. Sono numeri da urlo quelli di Romelu, attaccante che fa esultare l'ma anche la propria Nazionale.Il centravanti belga, infatti, grazie alla rete realizzata con i Diavoli Rossi contro la Repubblica Ceca ha messo a segno una statistica notevole. Big Rom è arrivato a quota 36 reti nelle ultime 31 presenze con la casacca delha messo il suo zampino in tutte e dieci le partite di qualificazione ai prossimi Mondiali ed Europei. Come riportato dal portale di statistiche Opta, il centravanti ora in Nazionale ha segnato 59 gol al pari di David Villa.caption id="attachment 1113561" align="alignnone" width="594" (Getty Images)/captionembedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/OptaJoe/status/1375918572455743495" ITA Sport Press.

Advertising

GiorgioMantelli : RT @marifcinter: #Lukaku col Belgio: 36 gol nelle ultime 31 partite. In gol in 10 partite su 10 tra qualificazioni ai Mondiali e agli Europ… - ItaSportPress : Lukaku, tra Inter e Belgio il risultato non cambia: il gol è garantito e c'è un record - - BiffiLuca : @stillers1971 Io sceglierei uno tra Barella Skriniar e Lukaku per vari motivi m solo tra loro 3 . Il sostituto natu… - PietroPecchioni : RT @marifcinter: #Lukaku col Belgio: 36 gol nelle ultime 31 partite. In gol in 10 partite su 10 tra qualificazioni ai Mondiali e agli Europ… - chiarandreella : RT @marifcinter: #Lukaku col Belgio: 36 gol nelle ultime 31 partite. In gol in 10 partite su 10 tra qualificazioni ai Mondiali e agli Europ… -