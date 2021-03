Long Covid: quali sono i sintomi, quali potrebbero essere i fattori di rischio e come si guarisce (Di domenica 28 marzo 2021) Long Covid, quali sono i sintomi, chi colpisce e quando contattare il medico. Nonostante le poche informazioni a disposizione, possiamo dire con assoluta certezza che in molti casi l’incubo del Covid non finisce con la negativizzazione del tampone o con la dimissione dall’ospedale. Purtroppo molte persone, anche a distanza di mesi dalla guarigione dalla malattia, devono fare i conti con una serie di sintomi che rendono difficile anche il ritorno alla normalità. Stiamo parlando del Long Covid. Cos’è il Long Covid Si parla di Long Covid quando i sintomi della malattia continuano a manifestarsi anche a due mesi di distanza dalla ... Leggi su newsmondo (Di domenica 28 marzo 2021), chi colpisce e quando contattare il medico. Nonostante le poche informazioni a disposizione, possiamo dire con assoluta certezza che in molti casi l’incubo delnon finisce con la negativizzazione del tampone o con la dimissione dall’ospedale. Purtroppo molte persone, anche a distanza di mesi dalla guarigione dalla malattia, devono fare i conti con una serie diche rendono difficile anche il ritorno alla normalità. Stiamo parlando del. Cos’è ilSi parla diquando idella malattia continuano a manifestarsi anche a due mesi di distanza dalla ...

