Lockdown Italia: le regole per sabato 3, domenica 4 e lunedì 5 aprile 2021 (Di domenica 28 marzo 2021) Zona rossa in tutta Italia nei giorni di Pasqua e Pasquetta. La decisione è stata presa dal Draghi nel suo ultimo dpcm. Dunque 3, 4 e 5 aprile saranno in vigore in tutte le regioni le norme e le restrizioni previste per la zona rossa. 3, 4 5 aprile sarà consentito spostarsi verso un’altra abitazione privata della stessa regione (solamente 1 volta al giorno). Ci si potrà spostare nella fascia oraria che va dalle 5 alle 22, fino a un massimo in due persone (oltre a figli minori di 14 anni, persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro.) Sarà consentito spostarsi verso le seconde case senza alcuna limitazione, anche all’infuori della propria regione ( a parte le limitazioni disposte da alcune regioni). Questo spostamento resta valido per chi ha firmato un contratto d’acquisto o di affitto lungo prima del 13 gennaio ... Leggi su udine20 (Di domenica 28 marzo 2021) Zona rossa in tuttanei giorni di Pasqua e Pasquetta. La decisione è stata presa dal Draghi nel suo ultimo dpcm. Dunque 3, 4 e 5saranno in vigore in tutte le regioni le norme e le restrizioni previste per la zona rossa. 3, 4 5sarà consentito spostarsi verso un’altra abitazione privata della stessa regione (solamente 1 volta al giorno). Ci si potrà spostare nella fascia oraria che va dalle 5 alle 22, fino a un massimo in due persone (oltre a figli minori di 14 anni, persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro.) Sarà consentito spostarsi verso le seconde case senza alcuna limitazione, anche all’infuori della propria regione ( a parte le limitazioni disposte da alcune regioni). Questo spostamento resta valido per chi ha firmato un contratto d’acquisto o di affitto lungo prima del 13 gennaio ...

