“Lo Sport non vi dimentica”: l’Acli non dimentica le vittime di mafia (FOTO) (Di domenica 28 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Lo Sport si schiera contro le mafie. Manifestazione silenziosa ma egualmente significativa questa mattina sul sagrato della Parrocchia di San Modesto degli iscritti alla Us Acli Sport di Benevento che hanno voluto onorare le vittime innocenti della mafia aderendo alla Giornata nazionale indetta da quasi tre decenni dalla Associazione Libera. Indossando una maglietta che recitava: “Lo Sport non vi dimentica”, gli atleti dell’Associazione presieduta da Alessandro Pepe, si sono stretti idealmente a quanti hanno subito sulla propria pelle la logica prevaricatrice e criminale della mafia. Mentre don Nicola De Blasio, parroco di San Modesto, celebrava la Santa Messa, il mondo dello Sport ha voluto ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 28 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Losi schiera contro le mafie. Manifestazione silenziosa ma egualmente significativa questa mattina sul sagrato della Parrocchia di San Modesto degli iscritti alla Us Aclidi Benevento che hanno voluto onorare leinnocenti dellaaderendo alla Giornata nazionale indetta da quasi tre decenni dalla Associazione Libera. Indossando una maglietta che recitava: “Lonon vi”, gli atleti dell’Associazione presieduta da Alessandro Pepe, si sono stretti idealmente a quanti hanno subito sulla propria pelle la logica prevaricatrice e criminale della. Mentre don Nicola De Blasio, parroco di San Modesto, celebrava la Santa Messa, il mondo delloha voluto ...

