Liverpool-Koulibaly – Presentata la prima offerta al Napoli (Di domenica 28 marzo 2021) L’interesse del Liverpool verso Kalidou Koulibaly è ormai cosa nota. Il Sundey Express rilancia sull’argomento. Secondo il tabloid, il Liverpool vorrebbe affiancare Koulibaly a Virgil … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di domenica 28 marzo 2021) L’interesse delverso Kalidouè ormai cosa nota. Il Sundey Express rilancia sull’argomento. Secondo il tabloid, ilvorrebbe affiancarea Virgil … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

angeloperfetto : RT @BombeDiVlad: ? DALL' INGHILTERRA - Offerta del #Liverpool per #Koulibaly ?? I dettagli #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato https://t.… - serieAnews_com : ?????????????? Dall'Inghilterra: #Liverpool pronto a fare shopping in Italia #Klopp avrebbe richiesto #Koulibaly,… - CampoFattore : Koulibaly è l'uomo giusto per Liverpool? #SerieA - BombeDiVlad : ? DALL' INGHILTERRA - Offerta del #Liverpool per #Koulibaly ?? I dettagli #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato - sportli26181512 : #UltimeNewssulCalciomercatoNapoli Dall’Inghilterra – Liverpool, presentata una prima offerta per Koulibaly: le cifr… -

Ultime Notizie dalla rete : Liverpool Koulibaly Liverpool, offerta per Koulibaly: la cifra Commenta per primo Il Liverpool vuole Kalidou Koulibaly . Lo scrive il Sunday Express : i Reds sono pronti a offrire circa 40 milioni di euro per il centrale del Napoli, ritenuto il partner ideale per Virgil van Dijk .

