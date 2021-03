LIVE Virtus Bologna-Fortitudo Bologna 81-73 Serie A basket in DIRETTA: Belinelli 23 punti, V nere vittoriose nonostante i 24 di Baldasso e Banks (Di domenica 28 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Termina qui la nostra DIRETTA LIVE. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di serata, oltre a un grazie per aver vissuto con noi le emozioni di questo derby numero 110! TOP SCORER – Virtus: Belinelli 23; Fortitudo: Baldasso, Banks 24 FINISCE QUI! Ed è un bellissimo derby quello che si è visto, la Virtus è costretta a sudare tutto quello che ha per vincere 81-72 su un’orgogliosa Fortitudo che solo nel finale paga la rotazione forzatamente a sette- 81-73 Presumibili ultimi tre del match di Banks. 81-70 Due i liberi accordati a Belinelli, entrambi a segno. Altro fallo tecnico per Dalmonte, espulso. Sbaglia da ... Leggi su oasport (Di domenica 28 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LATermina qui la nostra. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di serata, oltre a un grazie per aver vissuto con noi le emozioni di questo derby numero 110! TOP SCORER –23;24 FINISCE QUI! Ed è un bellissimo derby quello che si è visto, laè costretta a sudare tutto quello che ha per vincere 81-72 su un’orgogliosache solo nel finale paga la rotazione forzatamente a sette- 81-73 Presumibili ultimi tre del match di. 81-70 Due i liberi accordati a, entrambi a segno. Altro fallo tecnico per Dalmonte, espulso. Sbaglia da ...

