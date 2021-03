LIVE – Virtus Bologna-Fortitudo Bologna 70-68, Serie A1 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA (Di domenica 28 marzo 2021) La 24° giornata di Serie A1 2020/2021 si chiude con il derby tra Segafredo Virtus Bologna e Fortitudo Bologna. Le V nere in una stagione entusiasmante, specialmente in campo europeo sono protagonisti e sono in corsa per la vittoria del titolo. Domenica 28 marzo alle ore 20.45 inizierà la sfida che potrete seguire su Sportface. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA DIRETTA Virtus Bologna-Fortitudo Bologna 70-68 35? – TEODOSIC! OTTO PUNTI IN QUESTO QUARTO! TRIPLA DEL +2, 70-68! 35? – Il quinto assist della partita di Banks beneficia le mani di Fantinelli: 67-68. 35? – Teodosic pare aver riservato il meglio per il finale, ... Leggi su sportface (Di domenica 28 marzo 2021) La 24° giornata diA1si chiude con il derby tra Segafredo. Le V nere in una stagione entusiasmante, specialmente in campo europeo sono protagonisti e sono in corsa per la vittoria del titolo. Domenica 28 marzo alle ore 20.45 inizierà la sfida che potrete seguire su Sportface. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA70-68 35? – TEODOSIC! OTTO PUNTI IN QUESTO QUARTO! TRIPLA DEL +2, 70-68! 35? – Il quinto assist della partita di Banks beneficia le mani di Fantinelli: 67-68. 35? – Teodosic pare aver riservato il meglio per il finale, ...

