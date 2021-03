LIVE Venezia-Olimpia Milano, Serie A basket in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale (Di domenica 28 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.00 Buon pomeriggio a tutti e benvenuti alla DIRETTA di Venezia-Olimpia Milano. Buongiorno a tutti amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE di Venezia-Olimpia Milano, match valido per la ventiquattresima giornata della stagione regolare della Serie A di basket 2020/2021. Al Taliercio si sfidano i veneti e i lombardi, in un match che promette spettacolo. Da una parte gli uomini di Walter De Raffaele che arrivano a questo match da quinti in classifica, per effetto dei ventisei punti raccolti sin qui, dall’altra quelli di Ettore Messina, primi in graduatoria a 36, ma stanchi e feriti dalla battuta ... Leggi su oasport (Di domenica 28 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.00 Buon pomeriggio a tutti e benvenuti alladi. Buongiorno a tutti amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla nostradi, match valido per la ventiquattresima giornata della stagione regolare dellaA di2020/2021. Al Taliercio si sfidano i veneti e i lombardi, in un match che promette spettacolo. Da una parte gli uomini di Walter De Raffaele che arrivano a questo match da quinti in classifica, per effetto dei ventisei punti raccolti sin qui, dall’altra quelli di Ettore Messina, primi in graduatoria a 36, ma stanchi e feriti dalla battuta ...

Advertising

comunevenezia : #Venezia1600 | #25marzo RAI: i 1600 dalla nascita di #Venezia ??Il saluto del Presidente della Repubblica Sergio… - ItalyinCanada : Auguri a #Venezia, che oggi compie 1600 anni! @RaiDue racconta #Venezia1600 in uno speciale con immagini e musica… - reggioemilnotiz : Giorgio Falco presenta “FLASHOVER – Incendio a Venezia”. Il 29 marzo alle 21.00 in streaming live - ERgaiaitaliacom : Giorgio Falco presenta “FLASHOVER – Incendio a Venezia”. Il 29 marzo alle 21.00 in streaming live - GoldenDuckITA : RT @FedCricket: ?????? Da domani le European Cricket Series sbarcano a Venezia! Seguitele live & free sui canali della Federazione e dell'@Eur… -