LIVE Venezia-Olimpia Milano 63-56, Serie A basket in DIRETTA: Tonut spedisce i suoi a +7 a quattro minuti dalla fine (Di domenica 28 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 63-58 Due liberi per Punter, due punti per lui e per Milano. 63-56 Tonut con un canestro pesante: Venezia va a +7 a quattro giri di lancette dal termine. 61-56 Wojciechowski va a segno da due, ma Chappell prende due liberi e li mette entrambi a segno mantenendo inalterate le distanze. 59-54 Vidmar la metta: la Reyer riallunga a +5. 57-54 Tarczewski dal cuore dell’area: due per lui e per Milano. 57-52 Denicolaoooooooooooo con una tripla pesantissima messa a referto per Venezia. 54-52 Dopo due minuti di tensione, Micov sblocca l’equilibrio riavvicinando i suoi. INIZIA IL QUARTO PERIODO. Una breve pausa. FINISCE IL TERZO QUARTO: Venezia-Olimpia ... Leggi su oasport (Di domenica 28 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA63-58 Due liberi per Punter, due punti per lui e per. 63-56con un canestro pesante:va a +7 agiri di lancette dal termine. 61-56 Wojciechowski va a segno da due, ma Chappell prende due liberi e li mette entrambi a segno mantenendo inalterate le distanze. 59-54 Vidmar la metta: la Reyer riallunga a +5. 57-54 Tarczewski dal cuore dell’area: due per lui e per. 57-52 Denicolaoooooooooooo con una tripla pesantissima messa a referto per. 54-52 Dopo duedi tensione, Micov sblocca l’equilibrio riavvicinando i. INIZIA IL QUARTO PERIODO. Una breve pausa. FINISCE IL TERZO QUARTO:...

Advertising

comunevenezia : #Venezia1600 | #25marzo RAI: i 1600 dalla nascita di #Venezia ??Il saluto del Presidente della Repubblica Sergio… - ItalyinCanada : Auguri a #Venezia, che oggi compie 1600 anni! @RaiDue racconta #Venezia1600 in uno speciale con immagini e musica… - zazoomblog : LIVE – Reyer Venezia-Olimpia Milano 28-29 Serie A1 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Reyer #Venezia-Olimpia… - reggioemilnotiz : Giorgio Falco presenta “FLASHOVER – Incendio a Venezia”. Il 29 marzo alle 21.00 in streaming live - ERgaiaitaliacom : Giorgio Falco presenta “FLASHOVER – Incendio a Venezia”. Il 29 marzo alle 21.00 in streaming live -