LIVE Venezia-Olimpia Milano 41-40, Serie A basket in DIRETTA: sfida appassionante anche nel terzo quarto! Squadre incollate nel punteggio (Di domenica 28 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 39-36 Tonut fa riallungare i suoi. 37-36 Tarczewski sigla il primo canestro della ripresa. COMINICA IL terzo quarto! Si va al riposo con le Squadre attaccate nel punteggio. Torniamo per il racconto della ripresa FINISCE IL PRIMO TEMPO: Venezia-Olimpia Milano 37-34. 37-34 Moraschini, glaciale e a bersaglio. 37-32 Ancora Clark: adesso è on fire. 35-32 Waaaaat al ferrooooo! Che schiacciata per lui. 33-32 Micov fa 1/2 ai liberi intanto. 33-31 Clark rispedisce i suoi in vantaggio. 31-31 Nuova parità: Watt, a tre minuti dall’intervallo, fa 1/2 dalla lunetta. 30-31 Altro botta e risposta fra Venezia e Milano: questa volta i protagonisti dei canestri in successione ... Leggi su oasport (Di domenica 28 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA39-36 Tonut fa riallungare i suoi. 37-36 Tarczewski sigla il primo canestro della ripresa. COMINICA ILSi va al riposo con leattaccate nel. Torniamo per il racconto della ripresa FINISCE IL PRIMO TEMPO:37-34. 37-34 Moraschini, glaciale e a bersaglio. 37-32 Ancora Clark: adesso è on fire. 35-32 Waaaaat al ferrooooo! Che schiacciata per lui. 33-32 Micov fa 1/2 ai liberi intanto. 33-31 Clark rispedisce i suoi in vantaggio. 31-31 Nuova parità: Watt, a tre minuti dall’intervallo, fa 1/2 dalla lunetta. 30-31 Altro botta e risposta fra: questa volta i protagonisti dei canestri in successione ...

Advertising

comunevenezia : #Venezia1600 | #25marzo RAI: i 1600 dalla nascita di #Venezia ??Il saluto del Presidente della Repubblica Sergio… - ItalyinCanada : Auguri a #Venezia, che oggi compie 1600 anni! @RaiDue racconta #Venezia1600 in uno speciale con immagini e musica… - zazoomblog : LIVE – Reyer Venezia-Olimpia Milano 28-29 Serie A1 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Reyer #Venezia-Olimpia… - reggioemilnotiz : Giorgio Falco presenta “FLASHOVER – Incendio a Venezia”. Il 29 marzo alle 21.00 in streaming live - ERgaiaitaliacom : Giorgio Falco presenta “FLASHOVER – Incendio a Venezia”. Il 29 marzo alle 21.00 in streaming live -