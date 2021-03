LIVE – Treviso-Trieste 95-76, Serie A1 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA (Di domenica 28 marzo 2021) De’Longhi Treviso e Allianz Trieste si affrontano nella 24° giornata di Serie A1 2020/2021. Scontro diretto in zona playoff tra le due compagini che stanno rincorrendo un posto nella parte decisiva della stagione. I giuliani dopo tutte le difficoltà di inizio stagione sono riusciti a rilanciarsi e a recuperare con successo le gare perse a causa della pandemia. L’appuntamento è fissato per le ore 19.00 di domenica 28 marzo, di seguito la DIRETTA. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA DIRETTA Treviso-Trieste 95-76 Basket Serie A1 2020, Treviso-Trieste 95-76: cronaca e tabellino 40? – FINISCE QUI! Treviso STRAVINCE 95-76! 35? – Il gioco da tre punti ... Leggi su sportface (Di domenica 28 marzo 2021) De’Longhie Allianzsi affrontano nella 24° giornata diA1. Scontro diretto in zona playoff tra le due compagini che stanno rincorrendo un posto nella parte decisiva della stagione. I giuliani dopo tutte le difficoltà di inizio stagione sono riusciti a rilanciarsi e a recuperare con successo le gare perse a causa della pandemia. L’appuntamento è fissato per le ore 19.00 di domenica 28 marzo, di seguito la. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA95-76 BasketA195-76: cronaca e tabellino 40? – FINISCE QUI!STRAVINCE 95-76! 35? – Il gioco da tre punti ...

zazoomblog : LIVE – Treviso-Trieste 69-50 Serie A1 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Treviso-Trieste #69-50 #Serie - zazoomblog : LIVE – Treviso-Trieste 35-25 Serie A1 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Treviso-Trieste #35-25 #Serie - VolleyTreviso : MATCH DAY ?? Oggi alle 18:30 Volley Treviso - Cus Trieste! La gara sarà in diretta sul nostro canale YouTube ??… - 4tu : ?? Nuovo Podcast! 'Episodio 110 - Bisognerebbe fare una legge per impedire certi titoli di giornale' su @Spreaker… - StradeAnas : Apertura al traffico della Variante di Vittorio Veneto lungo la #SS51 in provincia di Treviso. Live tra poco sui c… -