LIVE Sinner-Khachanov 4-6, Masters1000 Miami in DIRETTA: il russo svolta e vince il primo parziale (Di domenica 28 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINE primo SET 4-6 primo SET Khachanov! Il russo approfitta del calo fisico dell’azzurro al termine di 70 minuti. 40-15 Risposta profonda dell’azzurro. 40-0 TRE SET POINT Khachanov! 30-0 Sinner non trova continuità in risposta nel tentativo di trovare alternative. 15-0 Ottima prima del russo. 4-5 BREAK Khachanov! Il russo serve per il set ma tanta fatica per l’azzurro fisicamente. 30-40 Risposta errata del russo sulla prima di Sinner. 15-40 DUE PALLE BREAK Khachanov! L’azzurro non attacca la rete dopo il diritto diagonale e si fa sorprendere dal russo. 15-30 Risposta profonda del ... Leggi su oasport (Di domenica 28 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFINESET 4-6SET! Ilapprofitta del calo fisico dell’azzurro al termine di 70 minuti. 40-15 Risposta profonda dell’azzurro. 40-0 TRE SET POINT! 30-0non trova continuità in risposta nel tentativo di trovare alternative. 15-0 Ottima prima del. 4-5 BREAK! Ilserve per il set ma tanta fatica per l’azzurro fisicamente. 30-40 Risposta errata delsulla prima di. 15-40 DUE PALLE BREAK! L’azzurro non attacca la rete dopo il diritto diagonale e si fa sorprendere dal. 15-30 Risposta profonda del ...

zazoomblog : LIVE Sinner-Khachanov 2-1 Masters1000 Miami in DIRETTA: serie di break in avvio dopo mezz’ora in tre game -… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Tennis #ATPMiami Ha preso il via il match tra #Sinner e #Khachanov! Seguilo #live con noi! - zazoomblog : LIVE Sinner-Khachanov Masters1000 Miami in DIRETTA: match ad alta tensione nel pomeriggio - #Sinner-Khachanov… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Masters1000 Miami 2021 - Jannik Sinner cerca il quarto turno del torneo americano giocando per la te… - Matt_Orlandi : DIRETTA scritta su @_SuperNews_ di #Sinner - #Khachanov, terzo turno #AtpMiami 2021 -