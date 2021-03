LIVE – Sinner-Khachanov 4-6 | 7-62 | 1-1 Masters 1000 Miami 2021 | RISULTATO in DIRETTA

LIVE – Sinner-Khachanov 4-6, 7-6(2), 1-1 Masters 1000 Miami 2021: RISULTATO in DIRETTA (Di domenica 28 marzo 2021) Il LIVE e la DIRETTA testuale del match tra Jannik Sinner e Karen Khachanov, valido per il terzo turno del Masters 1000 di Miami 2021. L’azzurro affronterà il russo dopo averlo sconfitto ad Adelaide, ultimo precedente confortante, sebbene il moscovita abbia dimostrato uno stato di forma invidiabile contro Yannick Hanfmann. A sua volta, però, Sinner è apparso particolarmente ispirato contro Hugo Gaston, all’esordio negli Stati Uniti. Sportface.it garantirà aggiornamenti in merito alla sfida in questione, durante il pomeriggio di domenica 28 marzo, rigorosamente in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH IN TV Segui il LIVE su Sportface.it IL TABELLONE IL MONTEPREMI AGGIORNA LA ... Leggi su sportface (Di domenica 28 marzo 2021) Ile latestuale del match tra Jannike Karen, valido per il terzo turno deldi. L’azzurro affronterà il russo dopo averlo sconfitto ad Adelaide, ultimo precedente confortante, sebbene il moscovita abbia dimostrato uno stato di forma invidiabile contro Yannick Hanfmann. A sua volta, però,è apparso particolarmente ispirato contro Hugo Gaston, all’esordio negli Stati Uniti. Sportface.it garantirà aggiornamenti in merito alla sfida in questione, durante il pomeriggio di domenica 28 marzo, rigorosamente in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH IN TV Segui ilsu Sportface.it IL TABELLONE IL MONTEPREMI AGGIORNA LA ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Sinner-Khachanov 4-6 7-6 0-1 Masters1000 Miami in DIRETTA: comincia il terzo set - #Sinner-Khachanov… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Tennis #ATPMiami #Sinner vince il #secondoset contro #Khachanov con il punteggio di 7-6 (4-6). #live - zazoomblog : LIVE Sinner-Khachanov 4-6 Masters1000 Miami in DIRETTA: il russo svolta e vince il primo parziale - #Sinner-Khachan… - zazoomblog : LIVE Sinner-Khachanov 4-3 Masters1000 Miami in DIRETTA: controbreak dell’azzurro che torna in vantaggio! - #Sinner-… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Tennis #ATPMiami #Khachanov vince il #primoset contro #Sinner con il punteggio di 6-4. #live -