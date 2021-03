LIVE – Qualificazioni Mondiali 2022, Italia nel gruppo C: la classifica del girone aggiornata in diretta (Di domenica 28 marzo 2021) E’ iniziato il cammino dell’Italia nelle Qualificazioni ai Mondiali del 2022 in Qatar. Svizzera, Irlanda del nord, Lituania e Bulgaria sono le avversarie degli azzurri che sono super favoriti per il primo posto del girone. Nessuno vuole ripetere il disastro di Italia-Svezia e partire subito forte è un dovere, anche per il morale e l’autostima a pochi mesi dagli Europei. Sportface.it vi offrirà la classifica del girone C aggiornata in tempo reale per seguire gli sviluppi del percorso di qualificazione degli uomini di Mancini. La classifica LIVE (tra parentesi punti, gol fatti, gol subiti e differenza reti) Svizzera 3 (3:1) +2 Italia 3 (2:0) +2 Irlanda del nord 0 (0:2) -2 Bulgaria 0 ... Leggi su sportface (Di domenica 28 marzo 2021) E’ iniziato il cammino dell’nelleaidelin Qatar. Svizzera, Irlanda del nord, Lituania e Bulgaria sono le avversarie degli azzurri che sono super favoriti per il primo posto del. Nessuno vuole ripetere il disastro di-Svezia e partire subito forte è un dovere, anche per il morale e l’autostima a pochi mesi dagli Europei. Sportface.it vi offrirà ladelin tempo reale per seguire gli sviluppi del percorso di qualificazione degli uomini di Mancini. La(tra parentesi punti, gol fatti, gol subiti e differenza reti) Svizzera 3 (3:1) +23 (2:0) +2 Irlanda del nord 0 (0:2) -2 Bulgaria 0 ...

