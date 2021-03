LIVE MotoGP, GP Qatar in DIRETTA: Zarco scatenato nel warm-up (Di domenica 28 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE DIRETTA LIVE GARA F1 DALLE 17.00 – DIRETTA LIVE MOTO3 – DIRETTA LIVE MOTO2 14.48 Continua a migliorarsi Zarco. 1’55?333. Il francese sta prendendo tremendamente sul serio questo warm-up. 14.47 Bagnaia, che non stava forzando, rientra ai box. Come già accaduto ieri, il piemontese sembra quasi disinteressarsi delle prove, conscio che conterà andar forte stasera… 14.46 Si abbassano i tempi, 1’56?009 per Zarco. Bene Bastianini, settimo. 14.45 Ora è il francese Quartararo a prendersi la testa in 1’56?521. 2° Morbidelli a 4 decimi. 14.44 1’57?4 per Zarco, è al comando. Tempi molto alti, ma è inevitabile. 14.42 Tutti i piloti montano una coppia di ... Leggi su oasport (Di domenica 28 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGARA F1 DALLE 17.00 –MOTO3 –MOTO2 14.48 Continua a migliorarsi. 1’55?333. Il francese sta prendendo tremendamente sul serio questo-up. 14.47 Bagnaia, che non stava forzando, rientra ai box. Come già accaduto ieri, il piemontese sembra quasi disinteressarsi delle prove, conscio che conterà andar forte stasera… 14.46 Si abbassano i tempi, 1’56?009 per. Bene Bastianini, settimo. 14.45 Ora è il francese Quartararo a prendersi la testa in 1’56?521. 2° Morbidelli a 4 decimi. 14.44 1’57?4 per, è al comando. Tempi molto alti, ma è inevitabile. 14.42 Tutti i piloti montano una coppia di ...

FormulaPassion : #MotoGP | #QatarGP 2021, #WarmUp – DIRETTA - gponedotcom : LIVE - Bar Sport alle 22:00 - Il commento al Gran Pemio del Qatar: VIDEO - Il primo verdetto della stagione è arriv… - zazoomblog : LIVE – MotoGP GP Qatar Losail 2021: la gara in DIRETTA - #MotoGP #Qatar #Losail #2021: #DIRETTA - domingonarvaez1 : RT @Gazzetta_it: #F1 e #MotoGP, il dopo-gara in #diretta la domenica: nasce Gazzetta Paddock Live @gazzetta_it #GazzettaMotori https://t.co… - lillydessi : LIVE MotoGP, GP Qatar in DIRETTA: orario TV8 e griglia di partenza. Valentino Rossi: 'Yamaha lenta in rettilineo' -… -