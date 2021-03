LIVE MotoGP | GP Qatar in DIRETTA | tra poco la gara | incognita vento e sabbia in pista

(Di domenica 28 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAF1 DALLE 17.00 –MOTO3 –MOTO2 18.19 Due di essi hanno primeggiato in ben 4 occasioni. Si tratta di Casey Stoner (2007, 2008, 2009, 2011) e di Valentino Rossi (2005, 2006, 2010, 2015). Come si può notare, l’australiano detiene il primato di successi consecutivi, essendo l’unico riuscito a realizzare un filotto di tre vittorie. Al tempo stesso, l’italiano possiede il record di longevità, avendo primeggiato nell’arco di un decennio. 18.16 La classe regina ha disputato 16 gare a Losail, una in meno delle edizioni del Gran Premio tenutesi sinora. La ragione è molto semplice: nel 2020 la competizione è stata cancellata a causa della rampante pandemia di ...

La striscia di Borgo Panigale è ancora aperta e la squadra italiana punta a un tris di affermazioni consecutive dopo il doppio primo posto di Andrea Dovizioso nel 2018 e 2019 (nel 2020 la MotoGP non è scesa in pista in Qatar). Piccoli ma già velocissimi Antonelli ha quindi commentato la bella prestazione dei due rookie Acosta e Guevara che si sono ...