LIVE MotoGP, GP Qatar in DIRETTA: Quartararo veloce nel warm-up. Alle 19.00 la gara (Di domenica 28 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE DIRETTA LIVE gara F1 DAlle 17.00 – DIRETTA LIVE MOTO3 – DIRETTA LIVE MOTO2 15.08 Grazie per averci seguito, l’appuntamento è Alle 19.00 per la gara del GP del Qatar di MotoGP. Un saluto sportivo. 15.04 Senza girarci attorno, i tempi di questo warm-up contano poco o nulla: non fanno testo. Ora fa caldo, la gara si svolgerà di sera e con temperature molto più basse. Tutto un altro mondo. Attenzione perché c’è vento forte, che sta portando la sabbia in pista. L’asfalto sarà molto scivoloso: cadute dietro l’angolo… 15.03 Gli altri italiani: 15° Bagnaia, 17° Petrucci, 20° Valentino ... Leggi su oasport (Di domenica 28 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAF1 D17.00 –MOTO3 –MOTO2 15.08 Grazie per averci seguito, l’appuntamento è19.00 per ladel GP deldi. Un saluto sportivo. 15.04 Senza girarci attorno, i tempi di questo-up contano poco o nulla: non fanno testo. Ora fa caldo, lasi svolgerà di sera e con temperature molto più basse. Tutto un altro mondo. Attenzione perché c’è vento forte, che sta portando la sabbia in pista. L’asfalto sarà molto scivoloso: cadute dietro l’angolo… 15.03 Gli altri italiani: 15° Bagnaia, 17° Petrucci, 20° Valentino ...

AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #MotoGP | Gp Qatar Warm Up: Yamaha al Top con @FabioQ20 e @mvkoficial12 , @eneabastianini è settimo - - motograndprixit : #MotoGP | Gp Qatar Warm Up: Yamaha al Top con @FabioQ20 e @mvkoficial12 , @eneabastianini è settimo -… - zazoomblog : LIVE MotoGP GP Qatar in DIRETTA: Zarco scatenato nel warm-up - #MotoGP #Qatar #DIRETTA: #Zarco - FormulaPassion : #MotoGP | #QatarGP 2021, #WarmUp – DIRETTA - gponedotcom : LIVE - Bar Sport alle 22:00 - Il commento al Gran Pemio del Qatar: VIDEO - Il primo verdetto della stagione è arriv… -