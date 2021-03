LIVE MotoGP, GP Qatar in DIRETTA: inizia il warm-up, ultima rifinitura per Bagnaia, Rossi e Morbidelli (Di domenica 28 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE DIRETTA LIVE GARA F1 DALLE 17.00 – DIRETTA LIVE MOTO3 – DIRETTA LIVE MOTO2 14.19 Valentino Rossi ha lamentato le difficoltà della Yamaha in rettilineo nei confronti della Ducati: “Siamo migliorati, ma il gap è ancora ampio. In gara è difficile sorpassare per noi, possiamo farlo solo in curva, stressando molto le gomme“. 14.16 Franco Morbidelli, nei giorni scorsi, è stato sempre il più veloce nelle sessioni pomeridiane, non riuscendo però a confermarsi alla sera. “Sono quello che è migliorato meno di notte, bisogna capire perché“, ha dichiarato il romano. 14.14 Al momento le temperature sono intorno ai 40 gradi, dunque l’asfalto sarà molto più lento rispetto a questa sera quando ... Leggi su oasport (Di domenica 28 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGARA F1 DALLE 17.00 –MOTO3 –MOTO2 14.19 Valentinoha lamentato le difficoltà della Yamaha in rettilineo nei confronti della Ducati: “Siamo migliorati, ma il gap è ancora ampio. In gara è difficile sorpassare per noi, possiamo farlo solo in curva, stressando molto le gomme“. 14.16 Franco, nei giorni scorsi, è stato sempre il più veloce nelle sessioni pomeridiane, non riuscendo però a confermarsi alla sera. “Sono quello che è migliorato meno di notte, bisogna capire perché“, ha dichiarato il romano. 14.14 Al momento le temperature sono intorno ai 40 gradi, dunque l’asfalto sarà molto più lento rispetto a questa sera quando ...

