LIVE MotoGP, GP Qatar in DIRETTA: Bagnaia sul podio, vince Vinales. Anonimi Rossi e Morbidelli

19.55 Grazie per averci seguito, ma rimanete su OA Sport. Troverete cronaca, classifiche, analisi, dichiarazioni, video, approfondimenti, pagelle e tantissimo altro! Un saluto sportivo da Federico Militello. 

19.52 Tra una settimana si correrà nuovamente a Losail per il GP di Doha. 

19.51 Gli altri italiani: 16° Luca Marini, 19° Lorenzo Savadori, fuori Danilo Petrucci. 

19.50 Solo 12° Valentino Rossi, la cui gara è iniziata male ed è finita peggio. Non ha mai trovato il ritmo. Qualcosa è andato storto anche per Franco Morbidelli, nelle retrovie sin dal primo giro ed alla fine appena 18°. 

19.49 5° Quartararo, uscito con le ossa rotte nel confronto diretto con Vinales.

