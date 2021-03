LIVE Moto3, GP Qatar 2021 in DIRETTA: parte la gara con il vento protagonista! Binder sfida il resto del gruppo! (Di domenica 28 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.54 Bisogna scendere fino alla terza fila per trovare il primo degli italiani: Riccardo Rossi, nono alle spalle di Rodrigo e Garcia. Decimo Niccolò Antonelli, 13° Dennis Foggia, 17° Andrea Migno, 18° Romano Fenati. Non un viatico scintillante per gli azzurri. Sapranno rifarsi in gara? 15.52 Va a riempirsi la griglia di partenza di Losail! It’s time to go racing!!! #Moto3 are up first, with the riders forming up on the grid! #QatarGP pic.twitter.com/GJHKnoErZ5 — MotoGP (@MotoGP) March 28, 2021 15.51 Scatta dalla seconda fila uno dei candidati a vittoria e titolo: Jaume Masià. Lo spagnolo è quinto alle spalle di Alcoba, ma davanti a Toba. Se saprà limitare le manovre azzardate sarà l’anno buono per lui? 15.48 In prima fila ... Leggi su oasport (Di domenica 28 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.54 Bisogna scendere fino alla terza fila per trovare il primo degli italiani: Riccardo Rossi, nono alle spalle di Rodrigo e Garcia. Decimo Niccolò Antonelli, 13° Dennis Foggia, 17° Andrea Migno, 18° Romano Fenati. Non un viatico scintillante per gli azzurri. Sapranno rifarsi in? 15.52 Va a riempirsi la griglia dinza di Losail! It’s time to go racing!!! #are up first, with the riders forming up on the grid! #GP pic.twitter.com/GJHKnoErZ5 — MotoGP (@MotoGP) March 28,15.51 Scatta dalla seconda fila uno dei candidati a vittoria e titolo: Jaume Masià. Lo spagnolo è quinto alle spalle di Alcoba, ma davanti a Toba. Se saprà limitare le manovre azzardate sarà l’anno buono per lui? 15.48 In prima fila ...

