LIVE Moto3, GP Qatar 2021 in DIRETTA: Masià al comando, ultimi giri prima della gara! (Di domenica 28 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.52 Jaume Masià (KTM) sale al comando con il crono di 2.07.175! Lo spagnolo scatterà dalla quinta casella della griglia tra qualche ora. 13.50 Lo spagnolo Perdo Acosta (KTM) firma il miglior crono della sessione in 2.08.066 davanti a Niccolò Antonelli (Esponsorama) e all’argentino Gabriel Rodrigo (Gresini) 13.48 La classifica aggiornata dopo il secondo giro: 1 52 J. ALCOBA 2:08.993 2 17 J. MCPHEE +0.100 3 73 M. KOFLER +0.125 4 5 J. MASIA +0.202 5 55 R. FENATI +0.274 6 40 D. BINDER +0.347 7 31 A. FERNANDEZ +0.888 8 71 A. SASAKI +1.115 9 7 D. FOGGIA +1.120 10 11 S. GARCIA +1.292 13.46 Kaito Toba guida la classifica dei tempi con il crono di ... Leggi su oasport (Di domenica 28 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.52 Jaume(KTM) sale alcon il crono di 2.07.175! Lo spagnolo scatterà dalla quinta casellagriglia tra qualche ora. 13.50 Lo spagnolo Perdo Acosta (KTM) firma il miglior cronosessione in 2.08.066 davanti a Niccolò Antonelli (Esponsorama) e all’argentino Gabriel Rodrigo (Gresini) 13.48 La classifica aggiornata dopo il secondo giro: 1 52 J. ALCOBA 2:08.993 2 17 J. MCPHEE +0.100 3 73 M. KOFLER +0.125 4 5 J. MASIA +0.202 5 55 R. FENATI +0.274 6 40 D. BINDER +0.347 7 31 A. FERNANDEZ +0.888 8 71 A. SASAKI +1.115 9 7 D. FOGGIA +1.120 10 11 S. GARCIA +1.292 13.46 Kaito Toba guida la classifica dei tempi con il crono di ...

