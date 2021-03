LIVE Moto3, GP Qatar 2021 in DIRETTA: in vetta battaglia tra Acosta, Rodrigo e Binder, out Rossi e Foggia (Di domenica 28 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -14 Si mette a dettare il passo Binder, mentre Antonelli e Acosta sono incollati. Long lap penalty anche per Tatay. -14 Ancora Masià in vetta alla gara, ma il serpentone non molla. Le scie regalano ora il sorpasso di Binder con Antonelli e Acosta che passano Masià. -15 Romano Fenati è 15° e deve scontare il doppio long penalty lap, mentre Nepa è 19° -15 Al comando ora troviamo Masià su Acosta, Antonelli e Binder. Quinto Rodrigo, poi Garcia, Sasaki, Dupasquier e Guevara. Glil italiani sono davvero pochissimi ormai. -16 Errore pazzesco e altri 4 protagonisti al tappeto! Four down at Turn 6! @XaviArtigas43‘s move goes wrong, wiping out @jeremyalcoba, @M16NO and @johnmcp17! ... Leggi su oasport (Di domenica 28 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-14 Si mette a dettare il passo, mentre Antonelli esono incollati. Long lap penalty anche per Tatay. -14 Ancora Masià inalla gara, ma il serpentone non molla. Le scie regalano ora il sorpasso dicon Antonelli eche passano Masià. -15 Romano Fenati è 15° e deve scontare il doppio long penalty lap, mentre Nepa è 19° -15 Al comando ora troviamo Masià su, Antonelli e. Quinto, poi Garcia, Sasaki, Dupasquier e Guevara. Glil italiani sono davvero pochissimi ormai. -16 Errore pazzesco e altri 4 protagonisti al tappeto! Four down at Turn 6! @XaviArtigas43‘s move goes wrong, wiping out @jeremyalcoba, @M16NO and @johnmcp17! ...

SSportNetwork : #AnyGivenSunday #QatarGp #Moto3 Dopo i primi 5 giri è #Binder a tornare a fare la gara, nel gruppo dei primi anche #Antonelli! #live - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #QatarGp #Moto3 Avvio di gara convulso con continui avvicendamenti in testa tra #Binder, #Rodrigo,… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #QatarGp #Moto3 Parte bene #Binder, subito al comando! Peccato per #Foggia, che lascia la gara già alla curva 3! #live - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #QatarGp Tutto pronto per la prima gara della nuova stagione! Via alla #Moto3 con #Binder contro tutti! #live - frato01 : Io vedo scritto moto3 Live alle 15:00??? Anche voi ?#Motorzn -