LIVE Moto3, GP Qatar 2021 in DIRETTA: Binder svetta nel warm-up davanti a Migno. Alle 16.00 la gara (Di domenica 28 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.05 Grazie a tutti per averci seguito in questa sessione. Appuntamento Alle 16.00 per la prima gara della Moto3 2021. Un saluto a tutti! 14.03 La classifica finale del warm-up 1 40 D. Binder 2:07.001 2 16 A. Migno +0.058 3 53 D. ÖNCÜ +0.135 4 5 J. MASIA +0.174 5 7 D. FOGGIA +0.252 6 2 G. RODRIGO +0.469 7 23 N. ANTONELLI +0.506 8 37 P. ACOSTA +0.531 9 71 A. SASAKI +0.663 10 6 R. YAMANAKA +0.699 14.01 Darryn Binder svetta nel warm-up. L’autore della pole-position precede di 58 millesimi Andrea Migno! 14.00 Nessuno sembra ... Leggi su oasport (Di domenica 28 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.05 Grazie a tutti per averci seguito in questa sessione. Appuntamento16.00 per la primadella. Un saluto a tutti! 14.03 La classifica finale del-up 1 40 D.2:07.001 2 16 A.+0.058 3 53 D. ÖNCÜ +0.135 4 5 J. MASIA +0.174 5 7 D. FOGGIA +0.252 6 2 G. RODRIGO +0.469 7 23 N. ANTONELLI +0.506 8 37 P. ACOSTA +0.531 9 71 A. SASAKI +0.663 10 6 R. YAMANAKA +0.699 14.01 Darrynnel-up. L’autore della pole-position precede di 58 millesimi Andrea! 14.00 Nessuno sembra ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Moto3 GP Qatar 2021 in DIRETTA: Foggia Antonelli Rossi e Fenati si giocano la pole - #Moto3 #Qatar #DIRETTA:… - zazoomblog : LIVE Moto3 GP Qatar 2021 in DIRETTA: Fenati unico italiano che al momento passerebbe in Q2. Binder guida la classif… - DAZN_IT : A Losail è caccia alla pole ?? #Moto3, #Moto2 e #MotoGP: le qualifiche del Gran Premio del Qatar sono LIVE dalle 15… - giovannizam : #MotoGP finite #FP3 di #Moto3 e #Moto2, fra poco in pista la MotoGP #QatarGP : aggiornamenti in diretta su @Moto_it… - zazoomblog : LIVE Moto3 GP Qatar 2021 in DIRETTA: Garcia conquista il miglior crono in FP3 Toba svetta nella combinata. Alle 15.… -