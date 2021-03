LIVE Moto3, GP Qatar 2021 in DIRETTA: bandiera verde! Scatta il warm-up! (Di domenica 28 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.42 Simone Corsi, protagonista della Moto2, non parteciperà al GP del Qatar in seguito ad una scivolata nella giornata di ieri. L’italiano dovrebbe tornare per Jerez (GP di Spagna). 13.40 bandiera verde! Scatta il warm-up! 13.36 Attenzione al vento! La situazione dovrebbe migliorare nel corso delle ore. 13.35 Il sole splende a Losail, pista che in via eccezionale accoglierà le prime due prove del Mondiale. Ricordiamo infatti che settimana prossima si terrà il GP di Doha. 13.32 Darryn Binder (Sprinta) ha dato spettacolo nella giornata di ieri. Il sudafricano, dopo aver firmato il miglior crono in Q1, ha dettato il passo anche in Q2 dove ha beffato lo spagnolo Izan Guevara (Aspar). 13.30 I piloti si preparano a scendere in ... Leggi su oasport (Di domenica 28 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.42 Simone Corsi, protagonista della Moto2, non parteciperà al GP delin seguito ad una scivolata nella giornata di ieri. L’italiano dovrebbe tornare per Jerez (GP di Spagna). 13.40il-up! 13.36 Attenzione al vento! La situazione dovrebbe migliorare nel corso delle ore. 13.35 Il sole splende a Losail, pista che in via eccezionale accoglierà le prime due prove del Mondiale. Ricordiamo infatti che settimana prossima si terrà il GP di Doha. 13.32 Darryn Binder (Sprinta) ha dato spettacolo nella giornata di ieri. Il sudafricano, dopo aver firmato il miglior crono in Q1, ha dettato il passo anche in Q2 dove ha beffato lo spagnolo Izan Guevara (Aspar). 13.30 I piloti si preparano a scendere in ...

