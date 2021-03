LIVE Fognini-Korda 6-1 4-6 2-6, Masters1000 Miami in DIRETTA: l’azzurro domina poi cala. L’americano risorge e vola al terzo turno contro Karatsev (Di domenica 28 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 05.23 Grazie a tutti per averci seguito e buona giornata! 05.22 Tanti rimpianti per Fabio Fognini che perde contro il figlio d’arte Sebastian Korda per 6-1 4-6 2-6. Una rimonta degna di nota per L’americano che nel primo parziale subisce una lezione di tennis senza mantenere un singolo turno di servizio, poi la svolta. l’azzurro ha subito il solito calo psico-fisico e L’americano ne ha approfittando, tirando con coraggio e accettando il rischio: al prossimo turno sfiderà Aslan Karatsev. Restano tre azzurri ancora in tabellone. FINE terzo SET 2-6 GAME SET AND MATCH! Grande vittoria di Sebastian Korda. 40-0 TRE MATCH POINT ... Leggi su oasport (Di domenica 28 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA05.23 Grazie a tutti per averci seguito e buona giornata! 05.22 Tanti rimpianti per Fabioche perdeil figlio d’arte Sebastianper 6-1 4-6 2-6. Una rimonta degna di nota perche nel primo parziale subisce una lezione di tennis senza mantenere un singolodi servizio, poi la svolta.ha subito il solito calo psico-fisico ene ha approfittando, tirando con coraggio e accettando il rischio: al prossimosfiderà Aslan. Restano tre azzurri ancora in tabellone. FINESET 2-6 GAME SET AND MATCH! Grande vittoria di Sebastian. 40-0 TRE MATCH POINT ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Fognini-Korda 6-1 3-4 Masters1000 Miami in DIRETTA: break di differenza nel secondo set - #Fognini-Korda… - zazoomblog : LIVE Fognini-Korda Masters1000 Miami in DIRETTA: finalmente si comincia! L’azzurro pronta a scendere in campo -… - zazoomblog : LIVE Fognini-Korda 6-1 1-0 Masters1000 Miami in DIRETTA: buon inizio dell’azzurro nel secondo set - #Fognini-Korda… - zazoomblog : LIVE Fognini-Korda 3-0 Masters1000 Miami in DIRETTA: doppio break dell’azzurro in avvio di set! - #Fognini-Korda… - zazoomblog : LIVE Fognini-Korda 6-1 1-2 Masters1000 Miami in DIRETTA: break dell’americano che comanda il set - #Fognini-Korda… -