LIVE F1, GP Bahrain in DIRETTA: risultato e classifica. Hamilton vince su Verstappen, 6° Leclerc (Di domenica 28 marzo 2021) 18.44 E' stata una gara vibrante. Lewis Hamilton aveva superato Verstappen grazie alla strategia dei pit-stop. Nel finale l'olandese era tornato sotto, piazzando anche uno spettacolare sorpasso a 4 giri dal termine. Tuttavia la squadra gli ha chiesto di cedere la posizione perché era finito con le ruote oltre il track limit della pista. 18.41 La classifica finale del GP Del Bahrain: 1 Lewis Hamilton Mercedes 2 Max Verstappen Red Bull Racing +0.745 2 3 Valtteri BOTTAS Mercedes +37.383 3 4 Lando NORRIS McLaren +46.466 2 5 Sergio PEREZ Red Bull Racing +52.047 36 Charles Leclerc Ferrari +59.090 2 7 Daniel RICCIARDO ...

